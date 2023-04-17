Ребенок попал в больницу после нападения стаи бродячих псов в Чите

Стая бездомных собак 17 апреля напала на ребенка в Чите, мальчик попал в больницу, говорится на сайте Следственного комитета по Забайкальскому краю. Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Кроме того следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни горожан.

По данным СМИ, несколько безнадзорных собак напали на малолетнего ребенка, после чего он был госпитализирован, — говорится в сообщении.

По информации SHOT нападение агрессивных псов на несовершеннолетнего произошло на улице 1-я Московская. По словам местных жителей, бродячие животные не впервые появились на этом месте, незадолго до инцидента их уже пытались прогнать с этого района.