Стая бродячих собак насмерть загрызла мальчика в Оренбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть.

По данным ведомства, трагедия произошла 16 апреля вблизи гаражного комплекса на Кольцевой улице в Оренбурге. Мальчик гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). <...> Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга, — говорится в сообщении.

Ранее в Башкирии десятилетняя девочка подверглась нападению собаки подруги. Животное искусало ребенку лицо, несовершеннолетняя попала в больницу со множественными травмами.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там от нападения собаки пострадала семилетняя девочка, случайно оказавшаяся на территории частного домовладения. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы, ему была проведена операция.