Под Уфой домашняя собака искусала лицо десятилетней девочке

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В Башкирии десятилетняя девочка из села Тавтиманово доставлена в больницу с множественными ранами на лице после того, как на нее напала собака подруги, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Школьница пришла в гости к приятельнице, которая живет в частном доме, но хозяева оставили домашнего пса без намордника и не на привязи.

Ребенок пошел гулять, напала собака, — рассказала мать ребенка.

Родители намерены обратиться в полицию.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.