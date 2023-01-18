На Камчатке ребенок попал в реанимацию после нападения собаки

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Семилетняя девочка оказалась в реанимации после нападения собаки во дворе частного дома на Камчатке, заявили в прокуратуре региона. В ведомстве уточнили, что ребенок попал на территорию чужого дома по снежному валу.

17 января две сестры (близнецы) играли на детской площадке, расположенной на улице Партизанской краевого центра. В непосредственной близости от игровой зоны находился снежный вал. Девочки взобрались на него и беспрепятственно попали во двор частного домовладения, где на одну из них напала собака, — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате девочка получила тяжелые травмы. Ей провели операцию. Сейчас она находится в реанимации. Прокуратура организовала проверку.

Ранее в пресс-службе МВД по Челябинской области рассказали NEWS.ru, что жительница Челябинска, собаку которой незнакомый мужчина ударил ножом, обратилась в полицию с заявлением о причинении вреда ее питомцу породы хаски. В ведомстве указали, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленника.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.