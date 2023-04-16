Стали известны подробности нападения стаи собак на мальчика в Оренбурге В Оренбурге собаки загрызли мальчика во время пасхальных колядок

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Восьмилетний мальчик, которого загрызли бездомные собаки в Оренбурге, вместе с друзьями собирал угощения на Пасху, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на местную жительницу Олесю. По ее словам, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Олеся рассказала, как 7 марта бродячие псы разодрали ноги ее дочери, когда та играла на улице в снежки.

Readovka сообщает со ссылкой на местную жительницу, что 16 апреля во дворе собралось множество детей, которые пошли на пасхальные колядки. Когда на несовершеннолетних напала стая псов, они попытались спрятаться в гаражах. Один ребенок не успел убежать.

Местное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о халатности. Правовая оценка будет дана действиям сотрудников учреждений, отвечающих за отлов безнадзорных животных.

Как пишет RT, мэр города заявил, что с родными мальчика уже связались. Им окажут необходимую поддержку.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принес соболезнования родным и близким мальчика и поручил муниципальным чиновникам отловить всех бездомных собак в регионе.