Оренбургский губернатор призвал отловить всех бездомных собак Оренбургский губернатор Паслер призвал отловить всех бездомных собак после гибели ребенка

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принес соболезнования родным и близким мальчика, погибшего в результате нападения стаи собак. В своем Telegram-канале он написал, что поручил муниципальным чиновникам отловить всех бездомных псов. Глава региона отметил, что речь идет о безопасности местных жителей.

Сегодня в Оренбурге произошла страшная трагедия. Погиб ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Это боль, которую невозможно передать. <...> Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо еще раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей. Напоминаю о персональной ответственности каждого главы, ведь речь идет о безопасности людей, — написал Паслер.

По его словам, власти региона с каждым годом выдают все больше денег муниципалитетам на отлов животных, и местные чиновники знают порядок обращения с агрессивными псами. Тем не менее, добавил он, отлов животных и их чипирование не является гарантом безопасности местных жителей. Паслер заявил, что власти региона направляли предложения по изменению закона в правительство России, в ближайшее время он может быть доработан.

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть несовершеннолетнего, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть.

Между тем руководитель организации по отлову собак в Оренбурге «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова сообщила, что гибель мальчика в результате нападения бродячих собак не является чем-то удивительным. По ее словам, по всей России ощущается острая проблема с агрессивными бездомными животными. Она подчеркнула, что пока в стране не изменят закон, такие случаи будут происходить постоянно.