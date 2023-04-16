«У нас сожрали ребенка»: ловцы бездомных собак предложили изменить закон Глава компании по отлову собак в Оренбурге призвала изменить закон после гибели ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смерть мальчика в Оренбурге в результате нападения бродячих собак не является чем-то удивительным, во всей России ощущается острая проблема с агрессивными бездомными животными, заявила в беседе с «Подъемом» руководитель организации по отлову собак «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова. По ее словам, пока в стране не изменят закон, такие случаи будут происходить постоянно.

Это сейчас у нас сожрали ребенка. До этого жрали в Якутии, до этого жрали на Севере. Что изменилось? Дошло до Оренбурга. Сейчас дойдет до Екатеринбурга, в Челябинске сожрут. Закон дурацкий. У нас в Оренбурге нет приюта. Даже если построят приют на 500 голов. По подсчетам, у нас 7–10 тысяч бездомных собак в городе. Мы словим 500 голов и посадим в приют. Мы как решим этот вопрос? Весь этот закон — это бред сивой кобылы, — считает Романова.

Она рассказала, что сейчас бродячих животных отлавливают, стерилизуют, а после отпускают на волю, спустя некоторое время они вновь собираются в стаи и начинают нападать на людей. По ее словам, строительство специального приюта в городе также не поможет с проблемой.

Раньше собак стреляли, их было меньше. Все добрые в Москве, они просто не видят, что в стране происходит, — добавила Романова.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть.