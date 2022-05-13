Собака умерла на борту самолёта «Аэрофлота» из-за переохлаждения

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Сотрудники «Аэрофлота» разбираются в причинах смерти собаки во время рейса Челябинск — Москва. Как пишет РЕН ТВ, пёс по кличке Тимоша был в клетке и летел в специальном грузовом отсеке самолёта. Животное, предположительно, скончалось от переохлаждения.

На кадрах, снятых в московском аэропорту Шереметьево после прилёта, видно, как хозяйка открывает переноску и находит внутри тело пса. Судя по реакции женщины, она заранее позаботилась о питомце, однако его «кто-то раздел».

Ранее сенатор Александр Башкин предложил ввести наказание за покупку собак у недобросовестных заводчиков и наказание за безответственное обращение с животными, в результате чего они оказываются на улице. Такие меры, по его словам, позволят «работать на опережение» и не допустят роста числа бродячих собак за счёт бывших домашних. При этом вживлённый чип позволит отследить владельца собаки, оказавшейся на улице, в результате он получит «высочайший штраф» на оплату пребывания пса в лечебнице и приюте.