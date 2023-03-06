«Со дня на день»: Матвийчук объяснил причину задержек во взятии Артемовска Военный эксперт Матвийчук: взятие Артемовска задерживается из-за переброски резервов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что взятие Артемовска российскими войсками задерживается в связи с перегруппировкой украинских сил и переброской дополнительного резерва ВСУ. В беседе с NEWS.ru он отметил, что армия России продолжает брать город в окружение. Матвийчук выразил уверенность, что со дня на день Артемовск перейдет под контроль ВС РФ.

Наши войска перерезали последнюю дорогу снабжения на Артемовск, но ВСУ, в свою очередь, провели перегруппировку и ввели дополнительные резервы. Что немного задержало наше наступление. Но наши силы ежедневно продолжают окружение гарнизона. Поэтому, со дня на день Артемовск в любом случае падет, — заявил Матвийчук.

Ранее американский Центр изучения войны (ISW) допустил, что ВСУ могут начать отступление из Артемовска. При этом аналитики сочли минимальными шансы украинских сил попасть в окружение российских войск, несмотря на позиционное преимущество ВС РФ над подразделениями противника.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что в Артемовске остаются около 10 тысяч солдат ВСУ. По его словам, армия России контролирует все подъезды к городу, что препятствует поставке вооружений.

Минобороны США заявило, что в Артемовске идут тяжелые бои. Глава Пентагона Ллойд Остин высказал мнение, что город имеет скорее символическое, чем стратегическое значение.