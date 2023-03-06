В Пентагоне рассказали, какое значение имеет Артемовск для Киева Глава Пентагона Остин заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение

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Город Артемовск

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск (переименован в Бахмут), где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое, сообщает Reuters. Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли этот город под контроль сил РФ, а также когда это может случиться.

Я думаю, этот (город) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное, — заявил Остин.

По информации The Wall Street Journal, за последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли под городом Артемовск несколько своих лучших армейских подразделений. Сообщается, что были разгромлены самые эффективные боеспособные части. Вместо них Киев перебросил в регион подразделения с разным уровнем подготовки и мотивации. Это привело к сложностям во взаимодействии между ними и стало одной из причин потери контроля над рядом населенных пунктов в пользу российских войск.

Экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска».