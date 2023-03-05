ISW: ВС России добились позиционного преимущества над ВСУ в Артемовске

Фото: МО РФ

Российские войска не смогут в ближайшее время окружить Артемовск, считают аналитики из американского Центра изучения войны (ISW). При этом они отмечают, что ВС РФ смогли обеспечить себе позиционное преимущество над подразделениями ВСУ. Специалисты прогнозируют, что российские военнослужащие будут брать Артемовск лобовыми атаками.

Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных частей Бахмута, но еще не заставили украинские войска отступить и, вероятно, не смогут в ближайшее время окружить город. <...> Продвижение русских в Бахмуте было медленным и постепенным, и это не означает, что российские войска смогут вскоре окружить Бахмут, тем более что они смогут взять город лобовыми атаками, — говорится в докладе ISW.

По оценкам аналитиков, украинские военные в ближайшее время могут начать отступать из Артемовска, а могут при желании удерживать свои позиции. При этом шансы попасть в окружение российских войск у них минимальные, утверждают специалисты.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Позднее о подобном приказе рассказал и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Перевод в другое место он расценил как мелкую политическую месть.