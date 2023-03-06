В Артемовском котле зажаты около 10 тысяч солдат ВСУ Советник врио главы ДНР Гагин: в Артемовске остались около 10 тысяч солдат ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Около 10 тысяч украинских военных на данный момент находятся в Артемовске, заявил в эфире телеканала «Россия» советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, российская сторона контролирует все подъезды к городу, что делает поставку вооружений ВСУ «проблематичной и опасной».

Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать, — сказал Гагин.

Он допустил, что солдаты ВСУ могут предпринять попытки для прорыва в Артемовск, чтобы доставить боеприпасы, а также не исключил прорывов из Артемовска в Часов Яр. Гагин сравнил Артемовский котел с Дебальцевским и другими, в которых ранее «варились» ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военные продолжают наносить удары по последним колоннам ВСУ в Артемовске. По его словам, уже около 40% города находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», в оперативном окружении оказались 10–12 тысяч военнослужащих ВСУ.

Газета Bild писала ранее, что ситуация в Артемовске стала поводом для раздора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Почвой для этого послужило то, что оба имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее. По данным газеты, Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать об отступлении из Артемовска, но Зеленский не согласился.