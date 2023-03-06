Появилось видео ударов по окруженным в Артемовске остаткам ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Войска России продолжают наносить удары по последним колоннам армии Украины в Артемовске, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Журналист ВГТРК опубликовал кадры отступления украинских БМП под натиском российской артиллерии. По словам Поддубного, уже около 40% Артемовска находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». По данным корреспондента, в оперативном окружении находятся 10–12 тысяч военнослужащих ВСУ.

Штурмовики ЧВК «Вагнер» выгрызают для нас победу. Мы были на востоке города, с отрядом легендарного командира «музыкантов», Героя России Ратибора. 40% города контролирует русский «оркестр», в оперативном окружении уже от 10 до 12 тысяч боевиков противника, а там, помимо частей ВСУ, еще и отборное русофобское отребье из числа наемников из разных стран, — написал военкор.

На видео из Артемовска с беспилотника сняты по меньшей мере четыре боевые машины пехоты ВСУ, отступающие под ударами российской артиллерии. Поддубный рассказал, что противник бросил все силы на сохранение коридора из Артемовска и в ближайшие дни предстоит решающий этап битвы за этот рубеж. По его словам, пока неизвестно, пожертвует ли Киев вновь личным составом, или выведет войска из котла.

Ранее американский Центр изучения войны (ISW) усомнился в том, что российские войска в ближайшее время смогут окружить Артемовск. При этом западные аналитики признали, что ВС РФ обеспечили себе позиционное преимущество над подразделениями ВСУ.