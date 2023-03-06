Ситуация в Артемовске стала поводом для раздора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, сообщает газета Bild со ссылкой источник. Отмечается, что почвой для конфликта послужило то, что оба имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее.
Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута, — говорится в материале.