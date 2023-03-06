Ситуация в Артемовске стала поводом для раздора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, сообщает газета Bild со ссылкой источник. Отмечается, что почвой для конфликта послужило то, что оба имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее.