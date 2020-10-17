Снег и штормовой ветер прогнозируют в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/8a05bdfa-1065-11eb-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть месячной нормы осадков может выпасть в воскресенье, 18 октября, в столичном регионе, местами возможен мокрый снег и ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье мощный балканский циклон атакует столицу и Подмосковье, обрушив до трети всей месячной нормы осадков, — сообщил РИА Новости Тишковец.

По его словам, может выпасть 13–18 мм осадков, в основном в виде ливневых дождей, а в ночь на воскресенье — с мокрым снегом. Снег прогнозируется преимущественно на севере Подмосковья: в Сергиевом Посаде, Клину, Дубне, Талдоме и Дмитрове. Ночью в Москве температура будет плюс 2–4, днём — плюс 5–7, по области ночью — от нуля до +5 градусов, днём — до +9.

Во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15–20 метров в секунду, — добавил Тишковец.

Как писал NEWS.ru, на территории Мурманска в ночь на 16 октября выпал первый снег. Осадки в город принесли циклоны, смещающиеся к Баренцеву морю. В настоящее время снег в Мурманске постепенно тает, а температура воздуха идёт на понижение, рассказали в региональном Гидрометцентре. Сейчас в городе местами сильный северо-западный ветер. Воздух прогревается от 0 до +5 градусов. Погода облачная. По сообщению Гидрометцентра, в течение дня по области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами ветер будет порывистым, температура воздуха ночью — от +1 до −4 градусов, а в дневное время — от 0 до +5.