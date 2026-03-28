Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты Слюсарь: БПЛА и ракету уничтожили в двух районах Ростовской области

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили ракету и беспилотник в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО и РЭБ уничтожили 19 дронов ВСУ над территорией региона рано утром 28 марта. Первая информация об отражении атаки появилась в 04:50 мск. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника упали рядом с многоэтажным домом на юге Ярославля. По информации канала, ударной волной в доме выбило стекла. По версии SHOT, в местном магазине вспыхнул пожар, очевидцы слышали около 10 взрывов над городом.