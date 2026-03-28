28 марта 2026 в 07:01

Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты

Слюсарь: БПЛА и ракету уничтожили в двух районах Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили ракету и беспилотник в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотный летательный аппарат и ракета уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах, — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО и РЭБ уничтожили 19 дронов ВСУ над территорией региона рано утром 28 марта. Первая информация об отражении атаки появилась в 04:50 мск. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника упали рядом с многоэтажным домом на юге Ярославля. По информации канала, ударной волной в доме выбило стекла. По версии SHOT, в местном магазине вспыхнул пожар, очевидцы слышали около 10 взрывов над городом.

Вскрылась тесная связь экс-главы модельного агентства с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

