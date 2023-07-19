СК России показал кадры допроса предполагаемого похитителя девочки из Шахт

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ допросили мужчину, подозреваемого в похищении шестилетней девочки в Шахтах. На допросе, видео которого опубликовано пресс-службой ведомства, мужчина рассказал о своем разговоре с ребенком и о том, как он привел ее в свою квартиру.

Спросил, где она живет. Она сказала, живу там дальше. Привел домой к себе. Пришел. Пиво потом по пути пил там. Я сел на пол, смотрел телевизор, — рассказал он.

Отмечается, что следователи обнаружили дома у мужчины гору конфет. Ранее очевидцы рассказывали, что он покупал девочке сладости в магазине. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». О ходе расследования будет доложено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Министерство внутренних дел России ранее опубликовало кадры задержания администраторов Telegram-каналов, обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере. Предполагается, что задержанными являются создатели каналов «Незыгарь», «Кремлевская прачка» и «Силовики». По версии следствия, они распространяли ложную информацию на своих каналах и требовали большие суммы денег в криптовалюте для ее удаления.