07 февраля 2026 в 09:11

СКР возбудил дело после страшного пожара, в котором погиб ребенок

СКР возбудил дело после гибели людей при пожаре в Барнауле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Барнауле в результате пожара в частном доме погибли три человека, включая 12-летнего ребенка, сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. Предварительной причиной возгорания, охватившего 80 квадратных метров, названо нарушение правил эксплуатации печного отопления. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ по факту гибели при пожаре трех человек, в том числе 12-летнего ребенка в городе Барнауле. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за ненадлежащей эксплуатации печного отопления, — говорится в сообщении.

Ранее в результате пожара в квартире на востоке Москвы пострадал четырехлетний ребенок. Инцидент произошел в жилом здании в Гороховском переулке, где на пятом этаже загорелись предметы мебели и личные вещи жильцов. Сотрудники экстренных служб потушили огонь и осмотрели помещение.

Кроме того, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что при пожаре в однокомнатной квартире на проспекте Солидарности пострадала местная жительница. Для ликвидации возгорания на место выехали три единицы спецтехники и 15 спасателей, которые справились с огнем в течение часа.

