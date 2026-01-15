Мощный пожар охватил петербургскую многоэтажку

Местная жительница пострадала при пожаре в однокомнатной квартире на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МЧС по городу. На место происшествия выехали три спецмашины и 15 спасателей. Они справились с огнем за час.

В однокомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 35 кв. метров. В 03:18 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава, — говорится в сообщении.

Ранее при пожаре в психбольнице Златоуста пострадали два пациента, отравившись угарным газом. Возгорание произошло в спортивном зале медучреждения на площади 100 квадратных метров. Всех 132 человек, включая 90 пациентов, эвакуировали из здания. Их временно разместили в близлежащем клубе.

Кроме того, масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице. К тушению были привлечены значительные силы пожарно-спасательных подразделений.