Скорая помощь попала в смертельную аварию с легковушкой в Белгороде Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП с иномаркой в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которой погиб фельдшер, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. После столкновения медицинский автомобиль перевернулся.

Выражаю глубочайшие соболезнования его семье, коллегам и друзьям. Память о нем должна жить вечно, ведь именно спасающие других люди делают мир лучше и человечнее, — написал он.

Коллега погибшего получила множественные ушибы и черепно-мозговую травму, ее госпитализировали. В больницу также доставили водителя легковушки, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом лодыжки. Водитель скорой не пострадал. Пациент, перевозимый в скорой, о состоянии которого ничего не сообщается, находился в тяжелом состоянии.

Ранее три человека, включая семилетнего ребенка, погибли в результате лобового столкновения Lada Granta с грузовиком «Урал» на трассе «Амур». Трагедия произошла после того, как водитель легковушки выехал на встречную полосу. Пострадавший пассажир был доставлен в больницу.