В Белгородской области произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которой погиб фельдшер, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. После столкновения медицинский автомобиль перевернулся.
Выражаю глубочайшие соболезнования его семье, коллегам и друзьям. Память о нем должна жить вечно, ведь именно спасающие других люди делают мир лучше и человечнее, — написал он.
Коллега погибшего получила множественные ушибы и черепно-мозговую травму, ее госпитализировали. В больницу также доставили водителя легковушки, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом лодыжки. Водитель скорой не пострадал. Пациент, перевозимый в скорой, о состоянии которого ничего не сообщается, находился в тяжелом состоянии.
Ранее три человека, включая семилетнего ребенка, погибли в результате лобового столкновения Lada Granta с грузовиком «Урал» на трассе «Амур». Трагедия произошла после того, как водитель легковушки выехал на встречную полосу. Пострадавший пассажир был доставлен в больницу.