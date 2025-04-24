Авария с «Уралом» унесла жизни двух взрослых и одного ребенка В Амурской области три человека погибли в ДТП с «Уралом» и LADA Granta

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение автомобилей «Урал» и Lada Granta произошло на 1399-м километре федеральной трассы «Амур» в Амурской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Там уточнили, что в результате аварии погибли три человека, включая семилетнего ребенка. Кроме того, один пассажир получил травмы, его госпитализировали.

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, погибли. Третий пассажир с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в публикации.

По предварительной версии, водитель «Гранты» выехал на встречную полосу движения, после чего допустил столкновение с «Уралом». На место смертельного ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следователи и представители прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Севастополе перевозивший детей автобус столкнулся с легковым автомобилем — пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров. Движение на месте происшествия регулируется сотрудниками Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Дело контролируется МВД России по городу.