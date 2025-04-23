Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Севастополе Восемь детей госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем — пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба УМВД России по городу. Авария произошла на улице Гоголя, по факту ДТП проводится проверка.

По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с попутным автомобилем Honda. От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее машину BMW. В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса, — сказано в сообщении.

Движение на месте происшествия регулируется сотрудниками Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Дело находится на контроле у местного надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области неадекватный водитель автомобиля Lada Priora снес толпу людей, переходящих дорогу по зебре. Пострадало четверо, трое их них госпитализированы с тяжелыми травмами.