Lada Priora влетела в толпу людей на пешеходном переходе Под Тамбовом Lada Priora влетела в толпу людей на пешеходном переходе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora влетел в толпу людей на пешеходном переходе, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадало четыре человека, трое из них — с тяжелыми травмами.

ДТП произошло возле здания главного почтового отделения города по улице Интернациональной, в ста метрах от районной администрации. Людей, переходивших дорогу по зебре, отбросило в сторону. Среди пострадавших трое пенсионеров — 78-летняя Тамара Т., 61-летний Василий Б. и 61-летняя Любовь С., а также семнадцатилетняя девушка.

Все пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки и ссадинами. Отмечается, что за рулем был мужчина 45 лет по фамилии Наркоцкий, он был задержан очевидцами еще до приезда правоохранителей. Предположительно, он является сотрудником Росгвардии.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала о двух погибших и одном пострадавшем в ходе столкновения двух автомобилей на дороге Москва — Дмитров — Дубна. Уточняется, что обе машины загорелись, спровоцировав затор. Авария произошла утром на 97-м километре трассы.