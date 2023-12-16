Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве автомобиля на мине в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным погибшего.

Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего... Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно, — написал губернатор.