Попавший в ДТП игрок ФК «Уралец-ТС» умер в больнице Скончался госпитализированный после ДТП футболист «Уралец-ТС» Кочетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный нападающий тагильской команды «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов скончался в больнице 1 ноября, сообщили в футбольном клубе. Спортсмен так и не пришел в сознание после ДТП, случившегося 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В клубе также заявили, что футбольные клубы «Уралец-ТС» и «Амкар Пермь» совместно окажут необходимую помощь семье погибшего спортсмена.

Сегодня утром, не приходя в сознание, ушёл из жизни игрок футбольного клуба «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в разбившемся автомобиле находились еще трое игроков команды. Один из них — Евгений Ситников — скончался на месте. Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников были госпитализированы. Кочетов тогда впал к кому.

Ранее в дорожно-транспортном происшествии погиб бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин. Авария произошла на Минском шоссе в Подмосковье во время гонок стритрейсеров. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Утром его не стало.