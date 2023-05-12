Экс-игрок «Спартака» разбился насмерть в страшном ДТП в Подмосковье SHOT: экс-футболист «Спартака» Александр Каракин погиб в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин погиб в результате в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его информации, авария произошла в ночь на 12 мая во время гонок стритрейсеров, спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan откинуло на середину дороги. Футболист был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию, утром спортсмен скончался, ему было 32 года.

Вместе с Каракиным в салоне находился оператор, которого также доставили в больницу в тяжелом состоянии. SHOT отмечает, что уличные гонки на Минском шоссе устраивают каждый четверг и минувшая ночь не стала исключением. Однако по информации Telegram-канала Baza, конкретно 12 мая заездов не проводилось. Уточняется, что в месте, где произошла авария, часто собираются участники «Клуба 500», как называют обладателей машин мощностью свыше 500 лошадиных сил.

Информацию о гибели спортсмена также подтвердил источник РЕН ТВ.

В Сети опубликованы кадры с места аварии. Автор видео уточняет, что ДТП произошло в районе Лесного Городка. На записи видно искореженную машину, от которой почти ничего не осталось.

Каракин также играл за «Химки» и реутовский клуб «Приалит», в 2014 году он закончил карьеру в возрасте 23 лет.

Telegram-канал «112» уточняет, что Каракин был доставлен в больницу с переломом черепа, ребер и бедренной кости, также медики диагностировали гемопневмоторакс. По информации «112», спортсмен не был пристегнут. Канал отмечает, что причиной ДТП могла стать резина для гонок.

Ранее СМИ писали о задержании четвертого подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Александра Шведа. Речь идет о водителе, который помог другим нападавших скрыться с места, предположительно, именно он нанес спортсмену сильнейшие удары в ходе драки. Его задержали в подмосковном аэропорту при попытке побега из России.