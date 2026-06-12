Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июня: где и как можно купить

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июня: где и как можно купить

В Севастополе сегодня, 12 июня, на девяти заправках «АТАН» в свободной продаже будут доступны бензин и дизельное топливо, сообщил в авторском Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Где можно свободно приобрести топливо в Крыму и Севастополе?

Где свободно можно купить бензин и дизтопливо в Севастополе 12 июня

По словам Михаила Развожаева, на девяти автозаправочных станциях «АТАН» с 10:00 мск можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100.

«АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra). АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra). АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra). АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100). АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92). АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra). АЗС 89 пр. Победы/ул. Семипалатинская, 1/2б (АИ-92). АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra). АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)», — написал он.

Губернатор добавил, что в сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 12 июня

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в авторском Telegram-канале сообщила, что отпуск топлива начнется в городе с 10:00.

«Сегодня на АЗС „АТАН“ Евпаторийское шоссе, 79б в продаже ДТ Ultra и на Евпаторийском шоссе, 80в — бензин АИ-92. Ориентировочно по 250 машин на каждой АЗС! Напоминаю: продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации», — написала она.

Глава администрации города Судак Кирилл Чебышев в Telegram-канале рассказал, что на двух заправках АЗС «АТАН» будут доступны марки бензина АИ-92 и АИ-95.

«На АЗС „АТАН“ сегодня к свободной продаже доступны следующие виды топлива. На АЗС „АТАН“ по Восточному шоссе, 2 — три тонны бензина марки АИ-95 Ultra. На АЗС „АТАН“ по Феодосийскому шоссе, 14 — пять тонн бензина марки АИ-92. К заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства», — подчеркнул он.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что с пятницы, 12 июня, бензин АИ-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях.

«С сегодняшнего дня на постоянной основе на следующих АЗС „АТАН“ будет производиться свободная продажа бензина марки АИ-92. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум). Феодосия, Челнокова, 71, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2б. Керченское шоссе, 23 (кольцо). Поселок городского типа Приморский, Керченское шоссе, 86/88», — заявил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В оперштабе Крыма подчеркнули, что в регионе запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов.

«Публикация информации об их перемещениях расценивается как содействие диверсионной деятельности и влечет уголовную ответственность. Такие сведения нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным, друзьям или в закрытые чаты. Эта информация может быть использована врагом против безопасности России. Ради собственной безопасности лучше вообще не снимать топливные конвои. Ответственность наступает с 14 лет. Объясните детям: нельзя снимать и пересылать „кружочки“, фото и видео с бензовозами и военной техникой», — говорится в сообщении оперштаба республики.

Напомним, что на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма размещена интерактивная карта с наличием топлива в каждом муниципалитете.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 12 июня: что завтра, сонливость, проблемы с ЖКТ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июня: где сбои в России

Обстановка в Крыму 12 июня: что с поездами, как доехать, пересадка в Керчи