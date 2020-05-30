Синоптик рассказал о погоде в Москве 30 мая

https://static.news.ru/photo/7b8bce50-a246-11ea-ae12-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в столице в субботу, 30 мая. Температура воздуха поднимется до 25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Погода будет определяться тёплым сектором циклона, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый, — сообщил РИА Новости Тишковец.
По данным синоптика, дневная температура в Москве составит 23-25 градусов, в Подмосковье — 21-26 градусов. Давление упадёт до 743 мм ртутного столба.
Как писал NEWS.ru, порядка 120% майской нормы осадков выпало в районе главной столичной метеостанции у ВДНХ накануне. Норма для мая насчитывает 51 мм осадков, за день 29 мая и ночь на 30 мая их выпал 61 мм. Затяжные дожди в столицу принёс активный антициклон, который пришёл с Чёрного моря. Максимум осадков для 29 мая прежде был зарегистрирован в 2015 году, тогда их выпало 26 мм.