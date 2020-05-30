Синоптик рассказал о погоде в Москве 30 мая

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Во Владимирской области с 30 мая начинается первый этап выхода их ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных...