Синоптик пообещала москвичам снег и минусовую температуру к 1 декабря

https://static.news.ru/photo/05aff016-327f-11eb-b462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Температура воздуха в ночь на 1 декабря опустится до 0 градусов, также ожидается снег. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на 2 декабря местами возможен небольшой снег, днём преимущественно без осадков, так как погоду будет определять периферия антициклона. Температура в Москве составит минус 1–3 градуса, в области минус 1–6, — приводит слова синоптика телеканал RT.

Позднякова напомнила, что на следующей неделе начнётся календарная зима и погода, видимо, подстраивается под календарь. С понедельника, 30 ноября, ожидается «настоящая зима со снегом и лёгким морозом», погодные условия будут находиться в климатической норме.

Как сообщал NEWS.ru, в Гидрометцентре также предсказали похолодание со следующей недели. При этом, по словам синоптиков, настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой будет даже ещё теплее, чем в предыдущие.