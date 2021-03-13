Силовики попались на взятке в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/39bdbb00-84d6-11eb-92d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих полицейских задержали в Екатеринбурге за взяточничество. По версии следствия, силовики за 50 тысяч рублей отпустили местного жителя, который искал закладку с наркотиками.

Предполагаемое преступление было совершено в конце февраля. Сержанты 4-й роты полка ППСП остановили 22-летнего молодого человека, в телефоне у которого нашли координаты закладки. Молодой человек предложил силовикам «договориться» и заплатил 50 тысяч рублей, после чего его отпустили. Парень обратился в отдел собственной безопасности МВД и рассказал о произошедшем.

В тот же день недобросовестные инспекторы ППСП УМВД по Екатеринбургу были отстранены от исполнения служебных обязанностей. По итогам служебной проверки их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя МВД, — рассказал глава пресс-службы местного МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что силовики понесут уголовное наказание, если их вина будет доказана в суде. В отношении их руководителей также примут «строгие дисциплинарные меры», передаёт E1.ru.

Ранее в Красноярском крае задержали за взятку руководителя первого отдела полиции региональной столицы. По версии следствия, он получил взятку в размере 600 тысяч рублей. Также дело открыто в отношении жителя Красноярска. Согласно предварительной версии следствия, знакомый начальника отдела полиции обратился к нему с просьбой помочь в переквалификации уголовного дела некоего человека на менее тяжкую статью за денежное вознаграждение. Полицейский и посредник были задержаны в момент передачи средств. Начальник полиции задержан, посредник находится под подпиской о невыезде, писал NEWS.ru.