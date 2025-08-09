Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:50

Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 балла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 6,0 балла зафиксировали рядом с Курильскими островами, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки произошли в 267 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубине 10 км.

Ранее Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в регионе продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка.

До этого сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.

Исследования с использованием спутниковых технологий показали, что горные массивы Камчатки сместились на два метра в юго-восточном направлении. Кроме того, было зафиксировано их опускание на 30 сантиметров. Уникальные данные были получены благодаря совместной работе специалистов ДВФУ, Института прикладной математики ДВО РАН и других научных организаций.

Россия
Курильские острова
землетрясения
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.