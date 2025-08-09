Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 балла

Землетрясение магнитудой 6,0 балла зафиксировали рядом с Курильскими островами, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки произошли в 267 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубине 10 км.

Ранее Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в регионе продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка.

До этого сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.

Исследования с использованием спутниковых технологий показали, что горные массивы Камчатки сместились на два метра в юго-восточном направлении. Кроме того, было зафиксировано их опускание на 30 сантиметров. Уникальные данные были получены благодаря совместной работе специалистов ДВФУ, Института прикладной математики ДВО РАН и других научных организаций.