Суд прекратил дело против многодетной матери за драку в лифте Суд в Новосибирске прекратил дело против многодетной матери, сломавшей нос соседке

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Жительница Новосибирска оспаривает решение мирового суда Ленинского района, который прекратил уголовное дело о нанесенных ей побоях, сообщает KP.RU. Как уточняет издание, женщина, являющаяся старшей по дому, сделала в лифте замечание многодетной матери за то, что та поставила ей на ногу пакет с мусором. В ответ та набросилась на нее, избила и сломала нос. Происшествие зафиксировала камера наблюдения, однако агрессивная соседка пока не понесла наказания.

Истица рассказала изданию, что инцидент произошел в ноябре 2022 года. Было заведено дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью», но уже на третьем заседании суд прекратил дело.

Судья вообще прекратил уголовное дело. Сделал это на основании присланного постановления участковой оперуполномоченной из МВД. В нем говорилось, что отсутствует событие преступления. То есть видео, где меня бьют, полгорода видели. А полиция написала, что преступления нет, — рассказала пострадавшая.

Как сообщает издание, женщина написала обращение в прокуратуру, а также связалась с руководством своей участковой. Там старшей по дому заявили, что это новая сотрудница, и она просто ошиблась.

Но из-за этой ошибки суд прекратил уголовное дело. И соседка, которая избила меня, осталась безнаказанной, — высказала возмущение сибирячка.

По ее словам, в прокуратуре уже опротестовали решение районного мирового суда. Женщина надеется на восстановление справедливости.

Я до сих пор не понимаю, за что она меня избила. Я ее не провоцировала, не оскорбляла. А теперь еще не могу добиться наказания для этого человека. Надеюсь, я все же поставлю точку в этой истории, — подчеркнула жительница Новосибирска.

Ранее в Тобольске бизнесмену удалось избежать наказания за нападение с ножом на жену возле отделения полиции. Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что вина подсудимого в покушении на убийство не доказана.