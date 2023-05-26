Тобольский бизнесмен избежал наказания за нападение с ножом на жену

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Тобольске бизнесмену удалось избежать наказания за нападение с ножом на жену возле отделения полиции. Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что вина подсудимого в покушении на убийство не доказана. Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам ограничения свободы за угрозы, сообщили изданию «МегаТюмень» в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как уточняет издание, в мае 2022 года бизнесмен начал угрожать жене при детях после ее предложения развестись. По данным ведомства, причиной для такого решения стало то, что мужчина часто скандалил и выпивал.

Женщина говорит, что муж выпивал и скандалил. Они стали жить отдельно. 17 мая она по телефону предложила подать на развод. Он сказал, что идет ее убивать, — рассказали в пресс-службе.

В июне 2022 года женщина все же подала на развод. Ее супруг, узнав об этом, вновь стал угрожать убийством. Он заявил жене, что также убьет ее детей и родителей, а старшую дочь заберет к себе. После этого женщина написала заявление в полицию, но вечером того же дня приехала его забрать. Возле КПП ее подкараулил супруг. Он начал бить женщину ножом, который в процессе сломался.

В поселке Иловля Волгоградской области ранее ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка. В Сети распространилось видео, на котором видно, как во время исполнения песни на выпускницу напал школьник, стоящий сзади. Он попытался перерезать ей горло ножом, но его вовремя смогли остановить одноклассники.