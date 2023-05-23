Выпускник ударил школьницу ножом на последнем звонке В Волгоградской области выпускник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Иловля Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства сообщил, что жизни школьницы ничто не угрожает.

23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса, — сообщил источник.

В администрации Иловлинского района рассказали изданию «Высота 102», что инцидент произошел в школе на улице Красноармейской, 39а, где в 09:00 начался последний звонок. Учащийся 11-го класса напал с ножом на одноклассницу вскоре после начала торжественного построения. Нож задел девушку по касательной и нанес непроникающее ранение, ей оказывают медицинскую помощь.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как во время исполнения песни на линейке на выпускницу напал школьник, стоящий сзади, который попытался перерезать ей горло ножом, но вовремя вмешались одноклассники. По данным Telegram-канала «112», ученица отделалась порезом на шее, а нападавшего передали полиции. Мотивы ученика неизвестны, обстоятельства выясняют полицейские и следователи, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее в Сочи ученик школы ударил одноклассника ножом-бабочкой за то, что он «немного задел» его, когда проходил мимо. Одна из учениц, на глазах которой это произошло, рассказала, что пострадавший сразу обратился в медицинский кабинет, откуда его выводили «почти синим».