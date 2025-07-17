Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 16:35

Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей

Жительница Богдановича: осужденный за изнасилование дочерей отец почти не пил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многодетная семья из Богдановича Свердловской области, в которой отца осудили на 24,5 года за изнасилование троих дочерей, всегда казалась странной, рассказала NEWS.ru соседка супругов. По словам женщины, многих детей, в том числе, младенцев, она не видела ни разу, что говорит о том, что с ними никто не гулял.

Имею знакомую в детской поликлинике и оттуда знаю, что у них они считались не очень благополучными. Жили они в двушке: двое взрослых и восемь детей. Сами понимаете: мать рожает, не работает, куча детей, конечно, она не могла не знать, что происходит с дочерьми, — поделилась женщина.

При этом она отметила, что жители не подозревали о том, что семья способна на сексуальное насилие над детьми. Так же, как и нельзя было сказать об алкоголизме. Однако, по словам соседки, супруги жили скрытно.

Семья очень скрытная и на людях почти не появлялись. А за закрытыми дверьми — не узнаешь, что происходит. Видела пару раз отца семейства с пивом. Но я бы не назвала его пьющим, скорее изредка выпивающим, — сказала она.

Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», по четырем эпизодам статьи об изнасиловании и пяти эпизодам статьи о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, дважды насилию подвергались несколько детей одновременно. Супруга также получила срок — шесть лет лишения свободы — за «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее жители характеризовали мужчину как уравновешенного и спокойного человека. В семье восемь детей, последний из которых родился в 2024 году. Мужчина работал в местной мастерской механиком, семья получала на детей пособия.

многодетные семьи
изнасилования
Свердловская область
домашнее насилие
приговоры
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.