Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей Жительница Богдановича: осужденный за изнасилование дочерей отец почти не пил

Многодетная семья из Богдановича Свердловской области, в которой отца осудили на 24,5 года за изнасилование троих дочерей, всегда казалась странной, рассказала NEWS.ru соседка супругов. По словам женщины, многих детей, в том числе, младенцев, она не видела ни разу, что говорит о том, что с ними никто не гулял.

Имею знакомую в детской поликлинике и оттуда знаю, что у них они считались не очень благополучными. Жили они в двушке: двое взрослых и восемь детей. Сами понимаете: мать рожает, не работает, куча детей, конечно, она не могла не знать, что происходит с дочерьми, — поделилась женщина.

При этом она отметила, что жители не подозревали о том, что семья способна на сексуальное насилие над детьми. Так же, как и нельзя было сказать об алкоголизме. Однако, по словам соседки, супруги жили скрытно.

Семья очень скрытная и на людях почти не появлялись. А за закрытыми дверьми — не узнаешь, что происходит. Видела пару раз отца семейства с пивом. Но я бы не назвала его пьющим, скорее изредка выпивающим, — сказала она.

Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», по четырем эпизодам статьи об изнасиловании и пяти эпизодам статьи о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, дважды насилию подвергались несколько детей одновременно. Супруга также получила срок — шесть лет лишения свободы — за «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее жители характеризовали мужчину как уравновешенного и спокойного человека. В семье восемь детей, последний из которых родился в 2024 году. Мужчина работал в местной мастерской механиком, семья получала на детей пособия.