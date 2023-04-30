В хабаровский магазин подбросили взрывчатку SHOT: в магазине Хабаровска нашли два СВУ, начиненных порохом «Сунар»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские обнаружили два самодельных взрывных устройства в продуктовом магазине «Тайфун» в Хабаровске, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто изготовил взрывчатку и как она попала в супермаркет.

Полицейские обнаружили в магазине две заваренные металлические трубки, внутри которых оказался бездымный порох типа «Сунар». Он используется для изготовления боеприпасов различного калибра. Взрывчатка отправлена на экспертизу.

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