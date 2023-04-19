Жителей дома в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва SHOT: людей эвакуируют из дома на западе Москвы из-за угрозы взрыва гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве людей эвакуируют из жилого дома на улице Большой Филевской из-за угроза взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, на первом этаже здания обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.

Неизвестный спрятал предполагаемую гранату в подъезде на первом этаже дома. Как сообщает SHOT, предмет, похожий на боеприпас, обнаружили за электрическим щитком.

Телеканал «360» со ссылкой на источник также сообщает, что гранату нашли в электрощитовой в жилом доме в Западном административном округе Москвы. На месте работают полицейские. Представляет ли боеприпас опасность, пока неизвестно.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что гранату нашли в доме на улице Новозаводской. По его данным, снаряд обнаружил дворник у входа в четвертый подъезд. РЕН ТВ в своем Telegram-канале также пишет об эвакуации людей из дома на Новозаводской из-за похожего на гранату предмета.

В конце прошлой недели в Москве во дворе дома в районе Очаково-Матвеевское нашли предмет, похожий на гранату. Его обнаружили недалеко от здания ТЭЦ-25 на улице Генерала Дорохова.

В начале апреля на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере у ТЦ «Парк Хаус» обнаружили 20 гранат без запалов и гильзы от патронов. Их заметил прохожий, сообщивший о находке в полицию.