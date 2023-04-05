20 гранат нашли в мусорном контейнере на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере обнаружили 20 гранат, сообщает Telegram-канал Baza. Снаряды внутри мусорного бака у ТЦ «Парк Хаус» увидел прохожий, который вызвал полицию.

Территорию возле мусорных контейнеров взяли в оцепление, как сообщается.

По данным Telegram-канала «112», боеприпасы нашли недалеко от магазина «Ашан» на Сигнальном проезде. Специалистам предстоит определить, могут ли снаряды представлять опасность.

Снимок с найденными гранатами публикует Telegram-канал Mash. По его данным, помимо гранат Ф-1 в мусорном контейнере у ТЦ в районе Отрадное обнаружили гильзы от патронов.

На снимке видно, что на выброшенных гранатах нет запалов. Правоохранители ожидают прибытия кинологов.

Baza публикует видео, на котором видно мужчину, который, предположительно, выкинул гранаты с гильзами.

2 апреля в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в подрыве гранаты возле магазина. По факту случившегося возбудили дело по уголовной статье «Хулиганство». Инцидент произошел в деревне Кашино под Волоколамском, в результате взрыва гранаты повредило стекла в магазине и припаркованный рядом автомобиль. Задержанным оказался 33-летний местный житель, он сознался в содеянном. По данным SHOT, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.