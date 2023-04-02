В Подмосковье задержали мужчину, взорвавшего гранату возле магазина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волоколамском районе Подмосковья полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве магазина при помощи гранаты, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержанный местный житель сознался в преступлении.

Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в территориальный отдел мужчина 1989 года рождения. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 2 апреля в деревне Кашино Волоколамского района Подмосковья. Как сообщал Telegram-канал SHOT, гранату метнул 33-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и скрывшийся с места на машине.В продуктовом магазине повредило стекла и стоящий на парковке автомобиль. Пострадавших во время инцидента не было.

Утром 6 марта SHOT сообщил, что сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в подмосковном Домодедово, он был одет в камуфляж и имел при себе гранату Ф-1. По информации канала, его призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.