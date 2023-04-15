Во дворе жилого дома на юго-западе Москвы нашли гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столичном районе Очаково-Матвеевское во дворе жилого дома нашли предмет, похожий на гранату, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По данным канала, территория дома оцеплена, полиция ждет приезда кинологов.

По информации SHOT, предмет был найден недалеко от здания ТЭЦ-25. Telegram-канал Mash уточняет, что его нашли на улице Генерала Дорохова, сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что прохожий обнаружил 20 гранат в мусорном контейнере у ТЦ «Парк Хаус» на северо-востоке Москвы. Помимо гранат Ф-1 в мусорном контейнере были обнаружены гильзы от патронов.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в подрыве гранаты возле магазина. Это 33-летний местный житель, он сознался в содеянном. По данным SHOT, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в деревне Кашино под Волоколамском — взрывной волной повредило стекла в магазине и припаркованный рядом автомобиль.