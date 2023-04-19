Похожее на бомбу устройство обнаружили на территории ЖК под Петербургом Похожее на бомбу устройство обнаружили в поселке Бугры под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство с электромагнитом, обнаружили на территории ЖК «Северные высоты» в поселке Бугры в пригороде Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте уже работают полицейские.

Правоохранители устанавливают, может ли подозрительная находка представлять опасность. По данным SHOT, полицейские пока не поняли, что это за предмет.

На опубликованном фото показан небольшой предмет с торчащими проводами, напоминающий бомбу. По данным «Фонтанки», его обнаружили возле детской площадки на улице Школьной, 11.

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