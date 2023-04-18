Во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната и убила человека

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В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, что привело к смерти одного человека и ранениям двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава области предположил, что жители дома, где произошла трагедия, вели асоциальный образ жизни. На место происшествия выехал мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП – взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место, — написал Гладков.

15 января Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории Дома культуры в воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения. Минобороны эту информацию не комментировало.

ТАСС сообщил, что в результате взрыва погибли трое военнослужащих и пострадали 15. Минобороны эту информацию не комментировало.

В середине марта силовики перекрыли в Белгородской области канал незаконных поставок оружия и боеприпасов из зоны проведения спецоперации. За совершение данного преступления осуждены двое россиян.