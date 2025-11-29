День матери
29 ноября 2025 в 02:42

SHOT сообщил, что над Таганрогом прогремела серия мощных взрывов

SHOT: около восьми взрывов прогремели над Таганрогом, ПВО отражает атаку БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Таганрогом прогремела серия мощных взрывов. По информации канала, системы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По словам местных жителей, которые рассказали SHOT, прозвучали от около восьми хлопков. Канал добавил, что очевидцы также наблюдали яркие вспышки и слышали характерный гул моторов беспилотников.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Шахтах из-за падения дрона оказались повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

До этого стало известно, что в Таганроге прошли церемонии прощания с двумя жителями города, погибшими в результате атаки ВСУ. Камбулова выразила соболезнования родным и близким погибших. Она уточнила, что жертвам было 18 и 28 лет, их жизни оборвались «внезапно и трагически».

Кроме того, власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

