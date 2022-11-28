SHOT: погибший в Электрогорске школьник мог надышаться шарами с газом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Родственница погибшего в Электрогорске 15-летнего школьника предположила, что причиной смерти подростка могла стать передозировка газом, который он вдыхал из шариков, передает Telegram-канал SHOT. Ранее источник портала сообщал, что подросток умер после курения электронной сигареты.

Он с другом был. Они надышались шарами, эти дезодоранты всякие. Дезодорант в шарики прыскают, там какие-то токсины. Они это вдыхали и кайф получали. Друг вроде не слишком много употребил, а он прям... У него прям передоз, — поделилась женщина.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летний школьник в подмосковном Электрогорске скончался после того, как покурил электронную сигарету вместе с другом втайне от родителей. После пары затяжек один из них потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Второй подросток таких симптомов не испытал. Он вызвал скорую помощь своему другу, но медики не успели спасти школьника. По данным СМИ, оба юноши не состояли на учете в полиции.

Позднее друзья погибшего в Электрогорске подростка заявили, что причиной его смерти стала не электронная сигарета, а передозировка веществами, содержащимися в освежителе воздуха, которым ребята дышали через пакет. Как рассказала одна из знакомых погибшего, эффект от употребления таких веществ схож с алкогольным опьянением и вызывает галлюцинации.