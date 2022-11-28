Друзья погибшего в Подмосковье подростка назвали свою версию произошедшего Друзья умершего школьника рассказали, что причиной смерти мог стать освежитель воздуха

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Друзья погибшего в Электрогорске подростка считают, что причиной его смерти стала не электронная сигарета, а передозировка веществ, содержащихся в освежителе воздуха, которым ребята дышали через пакет, сообщает Daily Storm. Как рассказала одна из знакомых погибшего, эффект от употребления таких веществ схож с алкогольным опьянением и вызывает галлюцинации.

Приятельница сообщила, что ребята купили обычные освежители воздуха в магазине и пошли дышать ими через пакет.

[Погибший] получил большую дозировку веществ, упал на землю, минут через пять пошла пена изо рта. Друг, который был с ним, растерялся, позвонил своему знакомому, объяснил ситуацию, — сообщила знакомая.

По ее словам, они вызвали скорую и пытались привести пострадавшего в чувство, однако спасти подростка не удалось. Другая приятельница погибшего добавила, что его «взяли на слабо» и предложили сделать еще одну затяжку, которая в итоге и оказалась смертельной.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 15-летний школьник в подмосковном Электрогорске скончался после того, как покурил электронную сигарету вместе с другом втайне от родителей. После пары затяжек один из них потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Второй подросток таких симптомов не испытал.