SHOT: в Подмосковье 15-летний подросток покурил электронную сигарету и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Электрогорске 15-летний школьник скончался после того, как покурил электронную сигарету, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, перед смертью подросток гулял со своим другом, тот не смог ему помочь, мальчик скончался на месте.

ЧП произошло днем 27 ноября на берегу озера в Электрогорске. Как пишет SHOT, два мальчика 15 лет решили покурить электронную сигарету в тайне от родителей. После пары затяжек один из них потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Второй подросток таких симптомов не испытал.

Он вызвал скорую помощь своему другу, но медики не успели спасти школьника. По данным Telegram-канал Mash, оба юноши не состояли на учете в полиции. По информации «МК.RU», погибший состоял на учете в полиции.

Ранее врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет. По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой.