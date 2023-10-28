SHOT: дрон с взрывчаткой рухнул на территории Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что квадрокоптер с взрывчаткой упал на территории Курской области. По его информации, дрон рухнул в 100 метрах от украинской границы. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.

По данным канала, FPV-дрон с взрывным устройством упал на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе. SHOT уточняет, что место крушения уже оцепили сотрудники оперативных служб, беспилотник нейтрализован. Канал добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.

Днем ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. По данным ведомства, дрон принадлежал Вооруженным силам Украины. О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не сообщается.

Также Telegram-канал SHOT сообщал о попытке ВСУ атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове. По информации канала, один из летательных аппаратов сдетонировал рядом со складом ядерных отходов. Министерство обороны эту информацию не комментировало.