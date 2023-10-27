Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике под Курском

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 27 октября. По данным оборонного ведомства, уничтоженный аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области, — говорится в сообщении Минобороны.

О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не сообщается.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО России перехватили над Курской областью украинский дрон самолетного типа. По данным оборонного ведомства, попытка была пресечена 26 октября примерно в 23:50. Беспилотник стал третьим, который российские средства ПВО перехватили за вечер 26 октября. Свою эффективность противовоздушная оборона ранее продемонстрировала в 19:30 и 21:00. Причем во втором случае ПВО перехватила дрон в районе города Курчатов, который расположен рядом с Курской АЭС.