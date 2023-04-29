SHOT: дрон пролетел под самолетом при посадке в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Санкт-Петербурге неопознанный беспилотник пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково. По информации канала, инцидент произошел 28 апреля, пролетающий дрон заметили пилоты воздушного судна. Минобороны РФ не комментировало информацию.

SHOT сообщает, что БПЛА белого цвета пролетел под самолетом примерно на 600 метров ниже борта, размер беспилотника установить не удалось. По информации канала, инцидент произошел при посадке самолета, выполнявшего рейс из Владикавказа, пилот успешно посадил судно, сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

27 апреля Telegram-канал SHOT опубликовал видео с огромным беспилотником, который был замечен в Московской области в небе над Серпуховом. БПЛА заметили местные жители, которые обратились в полицию. Сутками ранее, 26 апреля, Telegram-канал «112» сообщал о падении неопознанного квадрокоптера на территории Московского городского суда. Отмечалось, что дрон имел размеры 15 на 15 сантиметров, на нем не обнаружили никаких опознавательных знаков и посторонних предметов.

29 апреля в Севастополе в результате атаки беспилотников на нефтебазу в Казачьей Бухте загорелись четыре резервуара. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Сейчас горение ликвидировано. Пожару был присвоен наивысший, четвертый ранг сложности. Никто не пострадал.