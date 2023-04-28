Школьник избил сверстницу палкой по голове во время прогулки В Ярославле школьник избил сверстницу палкой по голове во время прогулки

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В Ярославле состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство школьник избил палкой по голове 15-летнюю девочку во время совместной прогулки. Сверстники, которые в это время находились рядом, засняли произошедшее на видео и опубликовали его в социальных сетях. Они также просили подростка аккуратно наносить удары, чтобы не было крови. Мать пострадавшей рассказала «360», что тяжких повреждений девочка не получила, но она все равно написала заявление в полицию.

Все под контролем. Тяжких повреждений нет. Заявление о привлечении к ответственности мной написано, — отметила женщина.

Мать избивавшего при этом уверена, что девочка сама виновата в произошедшем. По словам женщины, пострадавшая якобы провоцировала ее сына и оскорбляла его. Она заявила, что мальчик неоднократно предупреждал школьницу, чтобы она прекратила провокации. Женщина также пожаловалась, что публикация видео в социальных сетях отразилась на сыне и на его семье. Она уточнила, что им стали поступать угрозы в комментариях, а в свободном доступе оказались личные данные.

Женщина собирается обратиться в прокуратуру, так как ей не понравилось, что видео оказалось в социальных сетях без разрешения взрослых. Она также заявляет, что после произошедшего с девочкой все в порядке, а сын после воспитательной беседы все осознал.

Во Владивостоке ранее восьмиклассница несколько часов на камеру жестоко избивала учащуюся своей школы и сломала ей позвоночник. Врачи также диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение.